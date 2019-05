Descoperiri arheologice impresionante în satul Cobani, din raionul Glodeni

13:45

Aș dori să ne spuneți, în primul rând, cu decurg discuțiile cu PSRM pentru o eventuală majoritate parlamentară? Nici măcardiscuții nu avem. Mai degrabă putemsă vorbim de o poziționare clară a ceea ce este PSRM-ul. Nu putem vorbi despre negocieri pentru că ele nu există, nu avem ce să negociem. În ceea ce ne privește, nu negociem principii și valori. Am spus asta în câteva rânduri și anume că nu dăm cinstea pe rușine. Am spus acest lucru pentru a fi înțeleasă expresia și la Chișinău și la București. În special la București, de acolo de unde în ultima perioadă de timp, cu insistență, ni se transmit niște mesaje inclusiv din partea celor care îl mai țin în brațe pe Plahotniuc. Ca să se cunoască și în țară și la București și oriunde în lume, cei din blocul ACUM nu au făcut niciun fel de concesie pe valori, principii și identitatea noastră națională și cea europeană. Nu vom face astfel de concesii absolut cu nimeni. Nici cu PSRM, nici cu PD sau cu altă forță politică. De ce este atât de importantă funcția de speaker? De ce ține PSRM cu dinții de această funcție. Care este miza? Importanța speaker-ului în R. Moldova a intervenit în momentul în care a devenit cunoscut numele candidatului din partea blocului ACUM la această funcție (Andrei Năstase -n.r.). Aici s-a început a schimba toate logicile posibile de până atunci. Se știe foarte bine că, în toată lumea, partidul care are numărul mai mare de mandate după un scrutin parlamentar, vine cu propunerile de premier. În momentul în care s-a făcut public numele candidatului blocului ACUM pentru funcția de premier. Acest nume nu este pe placul lui Plahotniuc, care este de altfel și unul dintre patronii lui Dodon, cel intern din cadrul R. Moldova, și atunci pentru toată lumea nu a mai contat funcția de premier. Nu a mai contat Guvernul și funcția de premier. Iată a contat această funcție de președinte al Parlamentului. Această nu era decât o garanție a punerii pe agendă, a votării și a implementării legilor de dez-oligarhizare a R. Moldova. Nimic mai mult. Deci, garanția îndeplinirii unui pachet de dez-oligarhizare pe care blocul ACUM l-a promovat înainte de alegerile europarlamentare și imediat după acestea s-au produs, iar în Parlamentul R. Moldova blocul ACUM a intrat doar cu un sfert din numărul total de mandate. Și asta, bineînțeles, după o fraudă masivă. Una cum nu am mai avut până acum, pusă la cale pe baza sistemului mixt de vot, votat în iulie 2017 de către partidele lui Dodon, Plahotniuc și indivizii conduși de Leancă în Parlamentul R. Moldova. Cum vedeți această ultima deplasare incorpore a deputaților PSRM la Moscova pentru a primi ordine despre ce ar trebui să facă în țară. Fie alianță cu ACUM sau PD. Cum se vede acest lucru? Întâi de toate, am văzut-o ca pe o vasalitate pe care eu eu o resping cu fermitate. O vasalitate din partea PSRM-ului demonstrată la nivel de partid, dar pe care o au în sânge probabil socialiștii . Cel mai probabil acest același lucru s-ar aplica și dacă PSRM ar deține guvernarea. Este o vasalitate pe care noi, cei din blocul ACUM, o respingem categoric, deoarece noi avem altfel de modele. Noi suntem altfel de oameni politici, unii care dacă vor să se consulte cu cineva, dacă este de consultat cu cineva, acel cineva nu poate fi nicăieri în această lume, ci doar acasă. Asta vrea populația R. Moldova și în special cei care ne-au dat mandatul să venim în Parlamentul țării să-i reprezentăm. Nu te consulți cu cei din afară, ci cu cei care ți-au dat mandatul. Ori mandatul deputaților este dat de cetățenii R. Moldova și nu de Kremlin sau alt centru de putere. Ce urmează de aici încolo pentru blocul ACUM? Dacă am fi avut o majoritate în Parlament, macar 50%, atunci altfel ar fi stat lucrurile. Dar, acum suntem și într-o întârziere foarte gravă. Vom face tot ce ne stă în puteri ca, păstrându-ne identitatea, păstrându-ne blazonul și respectându-ne cuvântul dat față de oameni de nu face niciun fel de coaliție sau alianță cu partidele proruse, antieuropene sau oligarhice. Vă așteptați și la alegeri anticipate anticipate? PPDA este un partid responsabil și este pregătit oricând pentru anticipate. Este adevărat că anticipatele, în formula în care și-o doresc Dodon și Plahotniuc pe sistemul mixt de vot, nu va face decât să întărească puterea lui Plahtoniuc și aici se vede foarte clar duplicitatea și vulnerabilitatea lui Dodon. Dodon mizează pe un al doilea mandat de președinte. Dacă Plahotniuc îi va cere să arunce Moldova în haos, pe sistemul actual de vot, ACUM va face față tuturor acestor provocări. Am spus și cu alte ocazii, Platforma DA nu se teme de judecata populară și mie, personal, nicio secundă nu mi-a fost frică. Eu am coborât în stradă, am fost printre oameni și știu ce își doresc. Trebuie să spun că avem o mare responsabilitate să ne respectăm valorile și princiile. Nu am dat niciodată cinstea pe rușine, dar în același timp ne vedem obligați în continuare să căutăm soluții legale, constituționale, morale pentru scoate această țară și oamenii ei din captivitatea sărăciei, a mizeriei, a exodului și a corupției. Pe fond, din prizonieratul lui Plahotniuc și a mafiei sale. Vă mulțumim!