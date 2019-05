Premier european amenință cu DEMISIA guvernului din cauza salariilor profesorilor

13:50

Potrivit Uniunii Medicilor din Turcia (TTB), 11 membri sau foşti membri ai săi au fost condamnaţi de către un tribunal din Ankara la un an şi opt luni de închisoare pentru „incitare la ură şi duşmănie”. Dintre ei, o femeie, pe nume Hande Arpat, a fost condamnată în plus la un an şi jumătate de închisoare suplimentară pentru că, potrivit tribunalului, a făcut „propagandă teroristă” pe reţelele sociale, a adăugat într-un comunicat TTB, denunţând „o decizie ruşinoasă”. Potrivit Agerpres, cei 11 med...