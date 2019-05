Tudor Ulianovschi, va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Grupului de la Visegrád

10:30

Aș dori, cu voia Dvs., să intrăm direct în subiect și să întreb cum decurg negocierile cu PSRM? Nu negociem, avem doar niște discuții și încercăm să aflăm dacă există interes și voință din partea membrilor fracțiunii PSRM să voteze un șir de legi care ar iniția proces de eliberare a statului din captivitate. Până acum, am văzut tot felul de declarații care confirmă că nu există acest interes sau curaj. Noi rămânem deschiși în continuare pentru că considerăm că eliberarea statului din captivitate este cel mai important obiectiv al tuturor. Vrem să eliberăm oamenii de sub presiunea acestui regim. Aceasta a crescut dramatic după alegerile parlamentare chiar și pentru activiștii noștri, pentru acei oameni care s-au implicat în campanie, dar și cu angajații instituțiilor publice, oameni de afaceri, etc. De acolo vine chemarea de a face tot ce ne stă în puteri pentru a sparge acest regim oligarhic. Am văzut o masă goală pe de cealaltă parte, recent, în așteptarea deputaților socialiști pentru discuții. Există un termen limită pentru oferta politică pe care le-o faceți? Atunci când am lansat invitația pentru discuții în cadrul grupului de lucru, am indicat și un termen limită de 25 aprilie până când grupul de lucru ar fi trebuit să se întâlnească și să se clarifice dacă se pot vota legile (de dezoligarhizare n.r.). Acest termen expiră și evident nici nu se va întâmpla până atunci. Altfel, evident că există termenul limită până când Parlamentul va evita alegerile anticipate – aici vorbim despre data de 9 iulie – dacă până atunci s-ar putea să se prezinte dovezi mai clare ale parteneriatului PD-PSRM și atunci evident că nu trebuie să mai așteptăm nicio reacție de la socialiști. Care este motivul acesui blocaj al venirii la discuții la PSRM? Poate avea vreo legătură cu vizita recentă incorpore la Moscova a deputaților socialiști sau mai degrabă cu eventuale înțelegeri subterane între PSRM și PD? Noi putem doar să speculam aici. Chiar dacă sunt și niște semne care se văd și le pot interpreta. La fel de nociv este că întreaga fracțiune [PSRM] merge la Moscova, în situația în care aici nu s-a creat un Guvern și nu funcționează Parlamentul. Această vizită poate fi interpretată ca o ocazie de a obține instrucțiuni de la Kremlin în raport cu ce trebuie să facă fracțiunea socialiștilor și asta nu este corect dacă ei pretind că R. Moldova este stat suveran. În același timp cunoaștem dependența socialiștilor de Plahotniuc și regimul lui. Astfel, regimul are toate pârghiile pentru a-și impune voința în raport cu oamenii care au comis ilegalități. Apropo de acest lucru, de oameni care au comis ilegalități, într-un interviu recent al ambasadorului UE la Chișinău, Peter Michalko, el vorbește de posibilitatea deteriorarea relației R. Moldova-UE, în cazul în care Ilan Șor și partidul său va fi cooptat într-o viitoare alianță la guvernare. Dacă Partidul Democrat va vrea să încropească o majoritate folosind și Partidul Șor, aceasta înseamnă că își asumă o izolare și mai drastică a R. Moldova pe plan internațional. Și așa lucrurile nu stau bine deloc. PD a privat țara de resursele financiare ieftine din cauza politicilor proaste și a acțiunile antidemocratice, dar această izolare poate deveni și mai pronunțată și evident această avertizare este foarte tranșantă și nu poate fi interpretată decât că UE și SUA nu vor să aibă de a face cu o guvernare sprijinită de hoți, lucru recunoscut inclusiv în raportul Kroll. Concret, credeți că cele 100 cele milioane de euro promise de la Bruxelles vor mai ajunge la Chișinău? Vreau să vă reamintesc că acordul pentru această finanțare a fost semnat pentru o perioadă de doi ani și jumătate. Acordul a fost semnat la începutul anului 2018 și asta înseamnă că în primăvara anului viitor acest acord va expira. Între timp, va mai expira și acordul cu FMI și anume în noiembrie 2019. Asta înseamnă că finanțarea de la UE nu poate veni în lipsa unui acord prealabil cu FMI, iar eu nu văd cum un guvern PD-PSRM ar reuși să restabilească sau să obțină toată suma până la expirarea acordului cu FMI din toamnă. Deoarece nu există voință politică și guvern în primul rând. Dar orice combinație de guvern PD-PSRM, PD-Șor sau un PD plus transfugi, nu poate să asigure implementarea tuturor condițiilor pe care le-a impus UE. De ce este atât de importantă funcția de președinte al Parlamentului? Din afară se vede că discuțiile cu PSRM se cramponează de această funcție de speaker. De ce este atât de importantă pentru socialiști această poziție? Din perspectiva noastră, această funcție este importantă deoarece altfel nu pot fi votate legile. Interesul nostru major la această etapă este să votăm o serie de legi, inclusiv schimbarea sistemului electoral și nu numai atât. Sunt legi care ar pune temelia scoaterii din captivitate a instituțiilor statului de sub controlul lui Plahotniuc și de aceea este nevoie de controlul președintelui. Spunem că partidele care fac parte din blocul ACUM sunt credibile atunci când vorbesc de lupta împotriva regimului oligarhic. Noi am făcut dovada acestui lucru în ultimii ani și de aceea, dacă socialiștii își doresc să lupte împotriva regimului oligarhic ar trebui să voteze pentru președintele Parlamentului propus de ACUM, după care legile despre care discutăm. Astăzi, noi am mers mai departe și am anunțat public angajamentul să renunțăm la funcția de președinte al Parlamentului în momentul în care legile au fost votate. De aici putem să discutăm dacă mergem în alegeri anticipate sau putem să demontăm sistemul mai departe, PSRM își dorește această funcție pentru că e mai ușor să nu îți asumi responsabilitatea pentru guvernare, așa cum am propus noi să se susțină un guvern minoritar și pentru că funcția de președinte al Parlamentului, din partea socialiștilor, consolidează puterea președintelui. În același timp, un președinte al Parlamentului din partea socialiștilor nu poate fi demis de restul Parlamentului. Matematic, celelalte partide din Parlament nu au suficiente voturi. Deci, odată votat acest președinte al Parlamentului de la socialiști, el va rămâne acolo. În timp ce un guvern poate fi demis cu o majoritate simplă, președintelele Parlamentului nu poate fi demis decât cu votul a două treimi din numărul total al deputaților. Da, de exemplu, un președinte din partea blocului ACUM, poate fi demis de celelalte formațiuni din Parlament. Dacă ar fi să privim și în perspectivă, vedeți preluarea acestei funcții favorabilă lui Igor Dodon din perspectiva de a nu mai fi suspendat oricând, mai ales că în 2020 vom avea alegeri prezidențiale, așa cum i s-a întâmplat deja de cinci ori numai până acum? Cred că această funcție și alegerile prezidențiale următoare fac parte din târgul pe care îl fac PSRM și PD. Sigur, Dodon dorește să își păstreze funcția și cel mai probabil va obține, sau poate deja a obținut, angajamentul PD-ului să îl sprijine ca să rămână în funcție și pentru un al doilea mandat. Practic, președintele a părut că merge la Moscova să negocieze nu numai pentru formațiunea sa, iar unele voci din rândul experților au văzut chiar că ar face acest lucru pentru PD. Cum se vede acest lucru din perspectiva Dvs? În primul rând, vizitele acestea arată prost pentru că demonstrează lipsă de independență în decizii. În al doilea rând, se pare că Igor Dodon și PSRM este prins între două forțe, și față de Moscova care a investit masiv în acest partid și în cariera lui politică, dar și față de Plahotniuc. Acum el încearcă să împace așteptările acestor două forțe și nu cred că este foarte ușor pentru el. Se găsesște într-o situație mai dificilă, dar va încerca, așa cum face întotdeauna să țină cont de interesul său personal. Din ce cunoașteți Dvs există un oarecare conflict între Igor Dodon și PSRM, sau se merge în bloc cu deciziile. Vă întreb doarece, în ultima vreme, președintele Dodon nu se mai sfiește nici măcar public să vorbească și anunțe decizii în numele PSRM, chiar dacă Constituția îi interzice expres acest lucru. Probabil putem admite că există unor divergențe sau măcar puncte de vedere diferite, așa cum au fost membrii PSRM sau ai Parlamentului care nu au fost de acord cu schimbarea sistemului electoral, conștientizând că acest lucru nu este bun pentru partid. Dar până la urmă au votat, deci disciplina de partid a fost impusă de Igor Dodon. Acum, nu cunoaștem cât de mari sunt aceste neînțelegeri, dacă ar fi vorba de așa ceva. Oricum, eu cred că Igor Dodon va continua să își impună deciziile în partid. Dacă nu îi este rușine public să iasă și să reprezinte Partidul Socialiștilor în situația în care ar trebui să stea departe, chiar dacă acum câteva săptămâni încerca să ne convingă că este un mediator apolitic, iata că acum nu a mai avut răbdare și a venit să vorbească în numele PSRM de parcă este purtătorul de cuvânt al formațiunii. Recent ați participat la lansarea candidaților PNL din România pentru alegerile europarlamentare, aici la Chișinău. Vedeți mai mult sprijin acum din partea României pentru partidele blocului ACUM sau, prin prisma faptul că în România PSD este aliatul PD de la Chișinău acest lucru nu s-a schimbat? Cred că la nivelul forțelor politice de opoziție din România există mai multă înțelegere în raport cu cele din R. Moldova. Sunt de părere că pentru mai multă lume de la București este clar cât de dăunător este Plahotniuc și regimul pe care acesta îl construiește. Și, da, recent au fost mai multe mesaje de de sprijin pentru procesul democratic din Republica Moldova. Altfel, la nivelul instituțiilor din România, nu am observat o schimbare sau vreo disponibilitate de a condamna acțiunile antidemocratice de la Chișinău. Chiar dacă din partea Occientului, a UE și SUA, am avut mesaje mult mai tranșante la acest subiect, România cumva păstrează tăcerea. Asta în cel mai bun caz. Se împlinesc 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, în urma summitului de la Praga din 7 mai 2009. Pe scurt ce credeți că a câștigat R. Moldova în urma aproireri de UE și ce șanse s-au ratat pe parcursul ultimei decade. Bineînțeles că beneficiile au fost multe și de unele dintre ele ne bucurăm și acum doar că valoarea lor a fost cumva subminată, diminuată de procesele interne extrem de negative. Toate investițiile care au venit și care trebuiau să contribuie la crearea locurilor de muncă, toate reformele care au fost inițiate în mai multe domenii pentru a îmbunătăți standardele de viață au fost compromise de actele de corupție, de evoluțiile politice nefaste. Anume de faptul că statul a fost capturat. Republica Moldova a ratat o oportunitate extraordinată în ultimii zece ani de zile, atunci când a existat o deschidere majoră de a sprijini Republica Moldova, atunci când a existat un sprijin popular mare pentru apropierea de UE și acest eșec se datorează politicienilor de acasă. Vă mulțumim!