Nivelul testosteronului vs sex drive

19:50

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Este adevarat ca remitentele scad, si e firesc pt ca multi cetateni s-au stabilit cu traiul si daca la inceput le era greu acum mai bine si si-au reintregit familiile si aceste remitente nu vor mai veni in tara” Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Remitentele au scazut in partea care tine de spatiul CSI, Federatia Rusa, acolo unde avem o comunitate cea mai mare, datorita devalorizarii care a avut loc in piata rusa.” Premierul sustine ca greseala a fost a celor de...