Dosarul de învinuire a recidivistului Grigorciuc, trimis în judecată

11:30

Liderul PPDA, Andrei Năstase, cere ajutorul Rusiei, în războiul cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Năstase a recunoscut acest fapt, în cadrul,unei emisiuni la postul de televiziune Jurnal TV, controlat de nașul său de cununie, Victor Țopa.”Vreau să anunț că am făcut un demers în Federația Rusă, un demers de deputat prin care am solicitat informații cu privire la dosarele penale intentate la adresa cetățeanului Federației Ruse, cetățeanului Vlad Plahotniuc”, a declarat Năstase, citat de Timpul.Potrivit ziarului Timpul, Năstase a mai spus că a făcut acest demers în data de 18 aprilie, prin intermediul secretarului Parlamentului. Acesta a adăugat, totodată, că a primit un document foarte important din Rusia, pe care îl va publica ulterior. Sursele Timpului, din cadrul PAS, spun că, de fapt, acest document ar fi o invitație a unei structuri de forță din Rusia, ca să vină la Moscova pentru a coopera într-un dosar penal.”Năstase a ajuns să creadă în justiția din Rusia, o justiție condamnată ferm în repetate rânduri de Europa și SUA. Mai mult, Năstase este gata de o colaborare cu structurile de forta ceea ce in realitate ar putea să fie o forma mascată de interacțiune cu FSB, așa încât europenii și americanii să fie pacăliți și să nu vadă că în spate stă un alt tip de relație”, scrie Timpul.Aceleași surse citate de Timpul mai spun că Andrei Năstase a sperat să primească suport de la americani și europeni, pentru a-i convinge pe socialiști să facă alianță cu blocul ACUM, însă și-a dat seama că cheia succesului este în mâna Moscovei.„De asta a inventat pretextul acesta formal să ajungă în Rusia, unde ar avea preconizate, pe lângă discuțiile cu oamenii cu epoleți, și alte discuții despre formarea majorități”, informează sursele Timpului, care mai spun că lidera PAS, Maia sandu este extrem de supărată din cauza trativelor lui Năstase cu rușii.Potrivit surselor citate, Năstase ar fi preluat contactele de la Moscova de la Veaceslav Platon, condamnat la mulți ani de închisoare în Moldova, inclusiv în dosarul Băncii de Economii.„Unul dintre avocații lui Platon, Eduard Rudenco, a fost persoana de legătură între Platon și Năstase (ei nici nu se ascund, fiind prezenți la mai multe proteste împreună), dar și Platon și fugarii Țopa. Năstase are datoria să-l scape de pușcărie pe Platon, în schimbul ajutorului cu “prietenii de la Moscova”, în special cei din FSB, pentru ca rușii să-i forțeze pe socialiști să facă alianța cu blocul ACUM. Sursele din blocul ACUM, nemulțumite de acest joc al lui Năstase, ne-au mai spus că liderul PPDA planifică chiar săptămâna viitoare să plece la Moscova, unde are deja stabilite întâlniri cu “băieți care pot trage bine sforile”. Că Năstase e gata deja deschis să apeleze la “mâna Moscovei” împotriva lui Plahotniuc, e clar. Dar e gata Maia Sandu și deputații PAS să fie atrași în acest joc murder, rămâne de văzut”, mai scrie Timpul.