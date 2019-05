Risc de sechele neurologice grave în urma infecţiei cu virusul Zika

17:10

„Vreau să anunț pe această cale că am făcut un demers în Federația Rusă, un demers de deputat prin care am solicitat informații cu privire la dosarele penale intetate la adresa cetățeanului Federației Ruse, cetățeanului asumat Vlaidmir Plahotniuc. Am făcut acest demers cu trei săptămâni în urmă, pe 18 aprilie, prin intermediul secretariatului Parlamentului, care așa cum știți nu funcționează”, a menționat Andrei Năstase. Precizăm că pe 22 februarie, Ministerul de Interne de la Moscova a anunțat...