Raport polițienesc cu informații false

Abia de-au pus cate ceva in pamant, ca de sus a venit napasta. Suvoaiele puternice a redus toata munca la zero. Este situatia in care s-au pomenit mai multi gospodari din satul Pociumbeni, raionul Rascani, care acum doua zile au fost afectati de inundantii puternice. Ploaia cu grindina le-a innamolit gradinile, a ajuns in beciuri, iar drumurile au fost transformate in adevarate mlastini.