Un copil de doar cinci ani din Romania a fost filmat in timp ce conduce un Mercedes de lux fiind singur in masina. Tatal sau a postat filmuletul pe pagina sa de facebook, impreuna cu alte inregistrari, in care baiatul danseaza cu doua cutite sau face drifturi cu un ATV - VIDEO

Un copil de doar cinci ani din Romania a fost filmat in timp ce conduce un Mercedes de lux fiind singur in masina. Tatal sau a postat filmuletul pe pagina sa de facebook, impreuna cu alte inregistrari, in care baiatul danseaza cu doua cutite sau face drifturi cu un ATV - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md