Mai mulți politicieni au apărut pe un panou al „inamicilor presei”, în fața Parlamentului de la Chișinău

18:40

La mitingul de 1 mai de la Chișinău, fruntașii PSRM au declarat că își doresc o coaliție durabilă pentru a evita alegerile anticipate. Președintele Igor Dodon, care a participat la manifestație, a criticat opoziţia pro-europeană reprezentată de Blocul ACUM pentru că refuză să formeze o coaliție de guvernare împreună cu socialiştii. Lidera PAS, co-președinta Blocului ACUM, respinge acuzațiile liderilor PSRM: ​Europa Liberă: Prima întrebare ar fi: mai credeți în succesul dialogului Blocului ACUM cu PSRM?Maia Sandu: „Noi considerăm că, atât timp cât regimul va controla Republica Moldova, nimic bun nu se poate întâmpla pentru cetățenii acestei țări și de aceea suntem în continuare în căutarea tuturor posibilităților de a elibera țara de sub regimul oligarhic. Așa cum am zis de fiecare dată, indiferent de declarațiile iresponsabile ale altor actori politici, noi spunem că suntem deschiși în continuare să discutăm și să votăm legile care ar permite eliberarea instituțiilor statului din captivitate.”Europa Liberă: Deci credeți că merită să insistați pe această discuție cu colegii Dvs. socialiști?Maia Sandu: „Atât timp cât n-a fost dizolvat Parlamentul, noi facem tot ce putem ca să votăm aceste legi și ca să începem dezoligarhizarea statului.”​Europa Liberă: Îl citez pe șeful statului, Igor Dodon, care la mitingul de la 1 Mai a spus că „socialiștii nu vor crea nicio coaliție parlamentară cu prețul renunțării la principiile fundamentale ale partidului”. Știți foarte bine care sunt aceste principii ale socialiștilor. Oricum, trebuie să-i răspundeți. Dacă ei nu vor crea nicio coaliție parlamentară cu cei care nu acceptă ce propun ei în agenda lor, atunci ce discutați? Maia Sandu: „Ei sunt cei care trebuie să răspundă. Noi am venit cu clarificări, inclusiv am făcut un angajament public că reprezentantul Blocului ACUM care este delegat pentru a fi votat în funcția de președinte al Parlamentului își va da demisia imediat după votarea acestor legi, astfel încât socialiștii nu pot să ne mai învinuiască acum că suntem interesați de funcții. Noi suntem interesați de votarea unor inițiative extrem de necesare pentru Republica Moldova, care să nu permită alunecarea totală a țării în dictatură.”​Europa Liberă: Dvs. lăsați acum să se înțeleagă că trebuie ales dl Năstase ca spicher al Parlamentului pentru a îndeplini planul minim pe care îl propuneți dvs. Ei nu sunt de acord.Maia Sandu: „Noi spunem că prioritatea zero este dezoligarhizarea și propunem niște pași foarte concreți pentru a îndeplini acest plan fără să intrăm în această dezbatere sterilă pe funcții, așa cum face Partidul Socialiștilor. Dacă Partidul Socialiștilor își asumă la modul practic angajamentele pe care le-a făcut în campania electorală, atunci ar trebui să aibă disponibilitatea să discute exact pe aceste subiecte. În momentul în care Partidul Socialiștilor caută nod în papură, caută tot felul de justificări de ce nu pot cei din fracțiunea PSRM să voteze pentru aceste legi, alegătorii dânșilor își fac propriile concluzii. Noi bănuim în continuare și tot mai mult că le este frică de regim, le estre frică de Plahotniuc și de aceea vin cu aceste justificări de ce nu vor să voteze legile.”Europa Liberă: Dar fruntașii socialiștilor vă critică dur că pentru dvs. ar fi o prioritate să obțineți funcțiile, iar pentru ei nu e această luptă pentru a lua câteva fotolii în stat.Maia Sandu: „E un fals. Tocmai de aceea am făcut acest angajament public că spicherul Blocului ACUM se retrage după votarea legilor. Cei care vorbesc despre funcții sunt cei din Partidul Socialiștilor.”​Europa Liberă: Dar asta ați spus după ce Igor Dodon a anunțat că Zinaida Greceanîi, lidera socialiștilor, urmează să fie spicher?Maia Sandu: „Noi întotdeauna am vorbit despre necesitatea eliberării statului din captivitate și am venit cu acțiuni concrete. Ei vorbesc despre tot pe lumea asta numai nu despre eliberarea instituțiilor, numai nu despre concursuri transparente, corecte, prin care în funcțiile-cheie în aceste instituții să ajungă oameni independenți și buni profesioniști. Pe noi ne interesează construcția statului, pe ei îi interesează orice altceva, dar nu statul Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar iată o teză din rezoluția aprobată la mitingul organizat de PSRM la 1 Mai în centrul Chișinăului: „PSRM este convins că orice adoptare a legilor antioligarhice ar fi posibilă numai în cadrul unei coaliții de guvernare stabile, în caz contrar Republica Moldova se va confrunta din nou cu haos și cu sărăcie”. Maia Sandu: „Este un pericol mai mare decât cel cu care ne confruntăm astăzi? Haosul este peste tot, sărăcia este prezentă. E un argument fals, dimpotrivă eliberarea instituțiilor statului ar permite ca statul să înceapă să funcționeze în interesul cetățenilor, inclusiv să reducă sărăcia, să creeze locuri de muncă acasă, să le redea oamenilor încrederea în Republica Moldova, pentru că, în timp ce noi discutăm, oamenii pleacă, oamenii nu văd nicio perspectivă acasă și pleacă.”Haosul este peste tot, sărăcia este prezentă...​Europa Liberă: Deci despre o coaliție de guvernare stabilă nu poate fi vorba?Maia Sandu: „Nu vorbim despre acest lucru. Și am spus de ce – pentru că există prea multe divergențe în programele celor două formațiuni politice.”Europa Liberă: Pentru dvs. contează să se creeze o majoritate temporară, asta lăsați să se înțeleagă?Maia Sandu: „Pentru noi contează să se facă niște pași concreți care să demonstreze angajamentul real al socialiștilor față de agenda de dezoligarhizare, pentru că până acum ei au tot evitat aceste discuții, pentru că dimpotrivă au făcut jocul regimului, au ajutat la consolidarea puterii regimului și acum este clar pentru toată lumea că le este frică.”Europa Liberă: Și tot Igor Dodon a mai făcut un anunț-surpriză că ar exista doi potențiali candidați pentru funcția de premier. El a spus că ar putea să fie unul din rândul socialiștilor, iar altul de la Președinție, asta înseamnă că oricum rămâneți în afară. Maia Sandu: „Nu știu ce are în vedere Igor Dodon și nici nu vreau să pierd timpul încercând să ghicesc la ce se referă el. E liber să facă orice declarații, mai ales că ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu declarații iresponsabile. Deci nu cred că trebuie să le luăm prea în serios.”Europa Liberă: Știți că la Curtea Constituțională există o sesizare pe care a înaintat-o consilierul instituției prezidențiale, sesizare prin care se cere obținerea interpretării privind dreptul președintelui de a propune candidatura la funcția de premier în cazul în care Parlamentul nu are o conducere?​Maia Sandu: „Aceste subiecte au fost clarificate anterior de către Curtea Constituțională. Dacă președintele sau consilierii lui ar fi citit aceste decizii ale Curții Constituționale, nu trebuia să mai meargă încă o dată, pentru că lucrurile sunt deja clarificate. Dacă încearcă, așa cum s-a întâmplat în cazul deciziei Curții Constituționale cu referire la schimbarea sistemului electoral să obțină o decizie prohibitivă, iarăși pentru a se ascunde în spatele nedorinței sau să-și ascundă nedorința de a vota schimbarea sistemului electoral în spatele unei decizii ilegale, atunci poate avea alt scop această adresare la Curte.”Europa Liberă: Dar admiteți că ar putea Curtea să interpreteze acest lucru în favoarea solicitării Președinției?Maia Sandu: „Curtea ar putea să scrie orice vrea Plahotniuc, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Curtea este total controlată de către regim și Curtea poate să dea orice decizie, oricât de năstrușnică ar fi aceasta, dacă ea servește interesului regimului. Și să mergi la Curte acum, înseamnă să fii conștient că decizia va fi în favoarea regimului.” Europa Liberă: Unii vă fac reproșuri că ați fost prea categorici când ați spus că închideți ușa pentru dialogul cu Partidul Democrat. Ar putea totuși să existe o ferestruică deschisă și pentru a iniția discuții cu democrații?Maia Sandu: „Nu am văzut până acum în rândul Partidului Democrat, cel puțin în rândul fracțiunii, oameni care să recunoască public că regimul oligarhic în frunte cu Plahotniuc este cel mai mare rău și că e necesar să ne mobilizăm cu toții să scăpăm țara de acest regim.E necesar să ne mobilizăm cu toții...Iată când o să aud din gura deputaților PDM acest lucru, că e nevoie să scăpăm de regimul Plahotniuc, atunci poate o să ne răzgândim.”Europa Liberă: Care din cele două scenarii credeți că ar avea șanse să fie realizat – alegeri parlamentare anticipate sau totuși o coaliție PSRM-PD?Maia Sandu: „Cred că ambele opțiuni sunt deschise și e greu să spunem acum care dintre ele e mai probabilă. Mai probabilă e și opțiunea prin care se merge conștient în alegeri anticipate, având o înțelegere ca după aceste alegeri anticipate să se facă coaliția între PD și PSRM.”Europa Liberă: Citisem un comentariu al unui analist, care spunea că ar fi posibilă și o coaliție inspirată de americani și ruși, cel mai probabil rezultatul unei înțelegeri la acest nivel ar fi o coaliție socialisto-democrată. Ar putea să discute occidentalii despre crearea acestei coaliții? Ar putea să intervină un mediator din afară?Maia Sandu: „Din câte înțelegem noi, cel puțin din presa scrisă, rușii sunt cei care nu le permit socialiștilor să facă coaliție cu PD, înțelegând că în cazul acesta Partidul Socialiștilor se va pierde, așa cum s-au pierdut toate celelalte partide care au făcut coaliție cu PD. În sensul acesta, nu știu care ar fi raționamentul unei înțelegeri din afară, dar, mă rog, nu pot să speculez prea mult pe un subiect despre care putem doar să ghicim.”Europa Liberă: Dar la anumite etape de dezvoltare a Republicii Moldova au intervenit și cei din afară, îndeosebi europenii, și au ajutat ca să fie create coalițiile de guvernare. În această situație ar fi posibil?Maia Sandu: „Este adevărat. Am asistat cu toții în trecut când anumiți politicieni europeni, anumite forțe politice au încercat să încurajeze coaliții proeuropene, nu s-au soldat cu lucruri prea bune. De exemplu, înțelegerea cu procurorul european și alte înțelegeri care pe hârtie arătau foarte bine, la ele s-a renunțat atunci când au intervenit interesele reale ale politicienilor din Republica Moldova, doar că acum nu prea văd pentru ce ar putea să opteze forțele proeuropene, de exemplu, pentru că o coaliție PD-PSRM nu are cum să avanseze sau să ajute la avansarea țării pe drumul european.Am văzut că Partidul Democrat a fost total incapabil în ultimii ani cel puțin de a menține o relație bună cu instituțiile europene, relațiile au fost deteriorate, Republica Moldova a fost lăsată sau nu a primit mai multe resurse pentru dezvoltare anume pentru că e incapabil Partidul Democrat. Să ne imaginăm că o coaliție dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor ar putea să genereze un Guvern care ar fi mai potrivit, mai responsabil în relația cu Uniunea Europeană e naiv.”Europa Liberă: Dar dacă eventual ajungeți dvs., cei din Blocul ACUM, la o înțelegere cu deputații socialiști, credeți că ați putea să-i convingeți pe ei să duceți Moldova pe calea eurointegrării? Igor Dodon spunea iarăși ieri, pe 1 mai, foarte clar că Federația Rusă este partenerul strategic, dar el promovează o politică externă echilibrată, ar trebui să existe relații bune și cu Estul și cu Vestul, dar trebuie să fie în primul rând promovat interesul național.Maia Sandu: „Asta este una dintre marile divergențe, pentru că noi, cei din Blocul ACUM vedem dezvoltarea Republicii Moldova după modelul european, noi vrem o țară liberă în care oamenii au dreptul să își exprime punctul de vedere fără să riște să ajungă la închisoare, unde oamenii pot să protesteze liber, unde oamenii muncesc cinstit și obțin banii după muncă, unde oamenii știu că există un viitor previzibil. Socialiștii optează pentru un model foarte diferit de acesta, un model în care cei care critică guvernarea sunt închiși și am văzut ce s-a întâmplat la Sankt Petersburg pe 1 mai.Noi vrem o țară liberă...Deci există o mare diferență dintre valorile pe care le promovăm și există o mare diferență dintre politica pe care o fac socialiștii pe bază de manipulare și dezinformare și politica pe care o facem noi, pentru că noi comunicăm sincer cu oamenii, le spunem adevărul în față, le spunem ce vrem să facem, inclusiv atunci când e vorba de reforme complicate, dar ne asumăm aceste lucruri și le promovăm. Pe de altă parte, socialiștii speculează întotdeauna pe reformele nepopulare și-i mint pe oameni.”Europa Liberă: Și atunci nu ar fi mai potrivit dialogul cu democrații care insistă că ei nu renunță la parcursul european?Maia Sandu: „Democrații au renunțat demult la parcursul european, nu contează ce spun, contează ce simțim noi în fiecare zi din urma guvernării lor. Și acest regim al democraților este cel mai autoritar din toate regimurile pe care le-a avut Republica Moldova de la independență încoace. Nu am mai văzut oameni atât de speriați, atât de terorizați, indiferent dacă sunt din sectorul public sau dacă sunt din sectorul privat; nu a mai existat un regim atât de urâcios în raport cu propriii cetățeni. Așa că ei pot să povestească multe și vrute și nevrute la televiziunile lor mincinoase, oamenii altceva simt pe pielea proprie și, respectiv, nu avem ce să discutăm cu ei.”Europa Liberă: Dar atunci când occidentalii sugerează că ei vor continua să colaboreze, să aibă relații bune cu orice guvernare, cu excepția atragerii deputaților din Partidul „Șor” la guvernare, nu vi se sugerează că totuși trebuie să analizați și posibilitatea unei coaliții cu PD-ul?Maia Sandu: „Nouă nu ne-a sugerat nimeni. La toate discuțiile pe care le-am avut cu ambasadele occidentale nimeni nu ne-a sugerat să facem coaliție cu Partidul Democrat. Din mesajele publice și mesajele private pe care le-am auzit deducem un singur lucru: Occidentul vrea ca Republica Moldova să construiască stat de drept, să facă reforme autentice ale justiției, să construiască instituții puternice de luptă împotriva corupției. Asta își dorește Occidentul și cu o asemenea guvernare va lucra, dacă va exista o altfel de guvernare, atunci va fi o situație, un statu-quo, atunci când nu se întâmplă nimic. Da, avem reprezentați aici, dar proiectele nu se întâmplă sau se întâmplă foarte puține proiecte, cele implementate la nivel de sector privat, de societate civilă, de mass-media, administrația publică locală, dar nu o conlucrare serioasă prin care Republica Moldova ar putea beneficia de resurse enorme ca să urgenteze procesul de dezvoltare.”* Textul interviului se actualizează