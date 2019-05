Prima ediție de THE BEST TEAM, la Vatra: Zeci de trasee cu obstacole și jocuri distractive pentru părinți și copii!

Zeci de trasee cu obstacole și zeci de jocuri distractive pentru părinți și copii. Pe 19 și 25-26 mai, Complexul Etno-Cultural VATRA va găzdui prima ediție a competițiilor THE BEST TEAM, ce presupun o serie de întreceri între liceele din întreaga țară și jocuri pentru întreaga familie, informează CURENTUL. Scopul proiectului The Best Team este […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Curentul.md