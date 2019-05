Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova (3 mai 2018 – 3 mai 2019)

18:20

A deschis 14 locuri de muncă noi şi a atras peste 1000 de turişti în jumătate de an de la deschiderea unei pensiuni în stil găgăuz. Este vorba de Ana Statova, o antreprenoare din satul Congaz care a dezvoltat cu succes o afacere, cu ajutorul unui grant oferit de Uniunea Europeană în cadrul programului de Susţinere a agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia (SARD).Iniţial, avea de gând să deschidă un muzeu al localităţii, dedicat obiceiurilor, portului şi tradiţiilor locale. Aflând de programul SARD, Ana Statova a realizat un proiect mai amplu, care includea patru căsuţe construite în stil tradiţional, din lampaci de lut şi acoperite cu stuh, o cramă şi un muzeu. În martie 2017, a câştigat proiectul şi o finanţare de 18.500 euro din partea UE. „Îmi doream demult să dezvolt o pensiune turistică în stil național, însă nu am avut banii necesari și nici n-aș fi putut să-i adun vreodată. Acum, cu ajutorul UE, am făcut localitatea noastră mai atractivă pentru turiști și am creat vreo 14 locuri de muncă pentru localnici”, afirmă antreprenoarea. Întreg complexul etno-turistic „Curtea etnică naţională găgăuză” („Gagauz Sofrasi”) mai cuprinde un restaurant, o terasă în stil naţional şi un…