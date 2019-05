Lucrătorii sexuali, nemulţumiţi de un serial Netflix

17:40

Episodul 3 al ultimului sezon din „Game of Thrones” (The Battle of Winterfell) s-a dovedit a fi o adevărată provocare nu numai pentru personajele serialului, ci şi pentru majoritatea televizoarelor fanilor. Fanii nu au apreciat întunericul de pe ecrane, luminozitatea fiind la cote minime, aşa că reţelele sociale au fost inundate cu glumiţe şi ironii.