Cea mai puternică furtună din India în ultimii 20 de ani: Ciclonul a dus la evacuarea a cel puţin un milion de persoane

15:30

Întrebată dacă va căuta o prelungire a aşa-numitei perioade de tranziţie, ea a spus în faţa unei comisii parlamentare: "Este posibil să se realizeze până la sfârşitul lunii decembrie 2020, acordul de retragere are în cadrul său posibilitatea de a prelungi perioada de implementare." Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit. Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles preve...