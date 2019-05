Într-un om de afaceri din Stoianovca s-a tras de șapte ori dintr-un revolver. Cine ar sta în spatele tentativei de omor// VIDEO

15:00

PE SCURT În Găgăuzia a început astăzi campania electorală pentru alegerile bașcanului autonomiei care vor avea loc pe 30 iunie, a anunțat comisia electorală de la Comrat. Documentele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă vor putea fi depuse până pe data de 25 mai. PE LUNG Candidații la funcția de șef al Găgăuziei vor putea fi […] The post În Găgăuzia a început campania electorală pentru alegerea başcanului appeared first on Moldova.org.