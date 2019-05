”Împreună în secolul XXI”

22:50

DS, o subsidiară a Citroen, are un concept de mașină a viitorului cu 1.300 de cai putere sub capotă, dar care arată de parcă ar fi fost tamponată. Modelul DS X E-Tense are un design ieșit din comun, scrie Schițele digitale ale mașinii au fost publicate la finalul anului 2018. Este vorba despre o mașină electrică ce ar trebui să apară pe piață în anul 2035. În funcție de unghiul din care o privești, poate să te dea pe spate sau să te facă să o iei la fugă. DS preferă să spună că este o mașină asi...