Vezi noul videoclip lansat de legendarii Slash și Myles Kennedy and the Conspirators

Slash și Myles Kennedy and the Conspirators au lansat un clip oficial pentru piesa "Boulevard Of Broken Hearts" inclusă pe albumul "Living the Dream", scrie metalhead.ro. Citește mai departe...

