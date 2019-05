Viorel Morari Şeful Procuraturii Anticorupție și-a dat demisia

14:15

La începutul anilor 1980, autorităţile comuniste relaxaseră programul discotecilor. Petrecerile începuseră să dureze până aproape de ivirea zorilor, lucru până atunci valabil doar în cazul sindrofiilor private, scrie mediafax. În acest context, în judeţul Constanţa, apărea cea mai mare discotecă în aer liber din Europa de Est: Disco Ring Costineşti. Această „eră” venea la pachet şi cu o lege nescrisă. „În perioada 1971-1990, când am avut o legătură atât de strînsă cu acest loc, au fost vremurile în care nu aveau voie să vină acolo decît oameni sub 35 de ani”, îşi amintea într-un interviu oferit platformei LaPunkt unul dintre oamenii de radio celebri în acei ani, Andrei Partoş, al cărui nume este legat de apariţia postului Radio Vacanţa Costineşti. Se mixa la magnetofoane Maiak şi Kashtan. Benzile BASF formau „galaxia” decibelilor din staţiune. Sorin Lupaşcu, Dj în deceniul de glorie al Disco Ring, descrie pe site-ul său anul în care „explodează curentul euro-disco”, iar Modern Talking şi Bad Boys Blue începeau să răsune în boxele discotecii: „A fost un an în care am imprimat benzi şi casete cu Modern Talking până la saturaţie…Vara eram în Costinesti la RING, iar în tot restul anului în Club CH. Începusem să prind ideea de a face programe de discoteca şi în altă ţară, pentru că turiştii străini ce veneau în Costineşti îmi explicau cum e la ei…Hiturile anului: Opus – Life Is Life, Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul, Baltimora– Tarzan Boy, Falco – Amadeus, Murray Head – One Night In Bangcock, USA for Africa – We Are The World, Foreigner – I Want To Know What Love Is, Madonna – Like A Virgin, Bad Boys Blue – You’re A Woman”. „1986: un an încărcat, cu o discotecă RING în Costineşti arhiplină, cu programe în Club CH de patru ori pe săptămână, de joi până duminică. Ba chiar uneori şi martea făceam în discotecă fie audiţii de albume rock, fie îi ajutam pe studenţii talentaţi să vină să repete; aici au debutat folkistul Dan Vana, solista Alina Mavrodin (caştigătoarea Festivalului Mamaia 1987), Cătălin Ghenadie… Costinestiul “mânca” în fapt aproape tot anul, pentru că mă prezentam la Disco RING la 30 aprilie şi primul program îl făceam pe 1 mai. Şi apoi, zi de zi până pe 30 septembrie, 1 octombrie, fiind programul intern de „La revedere”, între angajaţi! Erau 5 luni de sezon pline ochi, cu trenuri (10 garnituri CFR, fiecare cu 12 – 14 vagoane !) organizate pe regiuni (Moldova, Oltenia, Banat, Transilnavia, Bucureşti ), plus turişti străini, peste toate fiind un BTT care ştia să umple perfect staţiunea, cu sute de blatişti dormind pe plajă sau pe acoperişuri…”, îşi mai aminteşte Sorin Lupaşcu.