Serialul „Game of Thrones” şi-a doborât propriul record

17:20

Platforma video a anunţat în mai 2018 că a ajuns la un acord cu familia Obama cu privire la producţia de filme, seriale şi documentare în exclusivitate pentru Netflix. Grupul american a dezvăluit marţi proiectele la care lucrează cu Higher Ground Productions, societatea de producţie creată de cuplul Obama în cadrul acestei colaborări, scrie, news.ro Printre ele figurează adaptarea cărţii „The Fifth Risk: Undoing Democracy”, sub formă "non ficţiune". Serialul "va fi c...