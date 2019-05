Gheorghe Petic cere dezmințiri

21:40

Un detinut din penitenciarul nr 5 Cahul, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru omor, si-a batut un cui in piept si sta in greva foamei mai bine de doua saptamani. In asa mod protesteaza puscariasul, pentru ca administratia l-ar fi lipsit de mai multe lucruri de stricta necesitate. Intr-un interviu pentru Curaj TV, detinutul spune ca pana in prezent nu a intervenit nimeni in acest caz.