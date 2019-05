1 Mai, marcat în lume prin defilări şi proteste

20:00

Efrosinia Bodăneu a venit să amenajeze mormântul soţului său pentru Paştele Blajinilor. „De blajin am venit, aici se odihneşte soţul. Am venit să facem curăţenie, mai aproape, când vom veni duminică, când o să vină toată lumea, să fie curăţel, să fie tot aranjat”, a spus femeia. Zeci de oameni au venit la cimitirul „Central” din capitală pentru a face curăţenie. „Punem flori, iată am un liliac şi prin împrejur pământul îl săpăm, să fie frumos”, „Soţul o să ia sapa, noi am sădit flori prin împrej...