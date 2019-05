Ninge cu puf de plopi în capitală

12:30

China încearcă să conecteze Peninsula Balcanică la megaproiectul "One Belt, One Way" și extinde cooperarea cu țările balcanice în cadrul întîlnirilor în format 16+1, la care participă reprezentanți ai 16 țări din Europa Centrală și de Est și din China. Acest subiect a fost discutat în cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune" cu Elena Levițkaya-Pahomova pe canalul NTV-Moldova, la care a participat