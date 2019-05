Grupul GENERALI a finalizat vanzarea actiunilor GENERALI Leben catre VIRIDIUM

15:15

Statisticile oficiale arata ca, in Marea Britanie, mii de carucioare pentru copii sunt furate in fiecare an, dar studiile arata ca, avand in vedere ca foarte putine astfel de infractiuni sunt raportate autoritatilor, cifrele reale sunt mult mai mari. Astfel, potrivit cotidianului britanic The Mirror, peste 1 milion de parinti au fost, in perioada 2007-2018, victime ale unei astfel de infractiuni.