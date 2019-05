Au fost selectate 6 cupluri finaliste!

13:10

The show must go on! După „Te-Ascund În Vise”, unul din cele mai îndrăgite proiecte autohtone revine cu încă un episod din seria(lul) „NOCTURN”. Piesa se numeşte „Ne Topim”, şi îi are ca protagonişti pe cei doi îndrăgostiţi care au trecut la propriu şi la figurat prin foc şi pară[...]