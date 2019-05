No spoilers! Cele mai potrivite momente din Avengers: Endgame când poți merge la baie

11:00

În Statele Unite, o adolescentă din New Orleans a reușit un adevărat record. Ea a fost acceptată la nu mai puțin de 115 universități și are propuneri de bursă în valoare totală de 3,3 milioane de euro. Articolul O tânără a fost acceptată la 115 universități din SUA și are propuneri de bursă în valoare de milioane de euro apare prima dată în #diez.