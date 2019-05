Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs în zona seismică Crișana

08:30

BERBEC Este sărbătoarea primăverii, a muncii aducătoare de satisfacţii. Numai un Berbec poate înţelege lucrurile acestea. Bucură-te şi mergi la pic-nic cu brânză nouă şi ceapă verde. Pelin, ai? O perioadă de timp buna spre excelentă. Doar dimineata devreme îţi dă ceva dureri de cap, la propriu şi la figurat. Dacă reuşeşti să zâmbeşti, să amâni ce nu-ţi convine şi să evitaţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Ziua de 1 Mai poate aduce unora dintre nativii din Berbec o schimbare în bine: o zi plină de veselie, sau o nouă aventură sentimentală. Configurația astrologica îți indică mai multe posibilităţi sa ieşi din criza de timp in care ai ajuns cu obisnuitul tau lasă-mă să te las! Mare atenţie la răceală şi la durerile de dinţi. Distracţii multe şi nelipsitul picnic! TAUR Mica vacanţă este ca un balsam pentru sufletul tău. Eşti obosit şi rănit sufleteşte. Atinge Divinul, du-te la Biserică, citeşte vechi legende româneşti care îţi încarcă inima de stisfaţie! Ziua îţi este favorabilă atît sub aspect social cât şi sentimental. Dorinţa de schimbare şi ameţeala distracţiilor te fac să cheltuieşti prea mult, preafrumoasa doamnă sau bunul meu domn! Incercaţi să începeţi de acum să vă organizaţi viaţa şi distracţiile – este o perioadă favorabilă pentru interesele domniilor voastre. Atenţie la băuturile reci şi la durerile de gât! Nu este foarte bine să pleci în excursii sau în călătorii lungi, mai bine la un picnic în locuri sigure şi păzite. Gandirea pozitiva si arborarea unui zambet permanent te fac sa obţii astăzi sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. GEMENI Calmul tău se hrăneşte din aer şi soare, din foşnet de frunze. Stai mai mult în aer curat, plimba-te şi fă grădinărit, de exemplu! Mintea ta are nevoie de aceste zile libere, de sărbătoare! Nu este o perioadă favorabilă pentru nativii din Gemeni care fac afaceri sau comerţ, care pot să aibă pierderi importante. Oricum este zi liberă! Totusi, o realizare care te bucură în mod deosebit, dar din domeniul sentimental Nu mai comenta si raspandi zvonurile catastrofice si vestile alarmate, care nu fac decat sa te abata de la propriile tale probleme. Nimeni nu te crede cind faci anumite preziceri de Apocalipsă. In general, le nimeresti, dar victoria ti se pare putin amara si fara importanta. Distrează-te cum numai tu ştii, dar nu uita vinul pelin şi brânza nouă! RAC Bănuitor cum eşti, vezi comploturi peste tot. Dar, nu, astăzi continuă mica vacanţă de Sf. Paşti! Dar şi ziua celor ce muncesc! Sunt multe prilejuri să te distrezi, să te simţi bine! Din nou mici probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ţi faci atâtea gânduri pentru orice amănunt. Ai noroc pe 1 mai, nu rata ocazia. Consolează-te cu gândul că nu eşti singurul care ai probleme sentimentale şi/sau în familie. In general, această zi din Zodia Taurului este o perioadă când calităţile personale îţi sunt avantajate. Exista momente cand judeci gresit oamenii, asa incat ar fi mai bine sa reflectezi inainte sa compromiti o prietenie aproape ideala. In scenariile pe care le construiesti lipsesc unele detalii, dar fiind vorba de afaceri de inimă si sentimente nu trebuie sa uiti nici un amanunt. La picnic cu vin roşu pelin, nu uita! LEU Pentru tine poate continua mica vacanţă, o pauză pentru inima ta încercată. Straduieşte-te să mergi pe jos, sa faci gimnastică dimineaţa devreme, nu mânca foarte sărat şi fii atent la bere! Planeta negustorilor, Mercur, dar si a hotilor, te favorizeaza sa faci cumparaturi inspirate, care se vor dovedi in viitor foarte folositoare. Mare distracţie în acestă perioadă, cu toate că ai acelaşi program plin de distracţii - sau tocmai de aceea. O schimbare este necesară. Noi prietenii şi/sau alianţe. O nerealizare, spre sfarşitul zilei, care te pune pe gânduri. Se aproprie nişte termene, sau niste obstacole de depaşit, nervozitatea ta creşte. Nu te lasa impins in afara "ringului" de ultimele insuccese, invata sa nu renunti niciodata, sa insisti pana obtii ceea ce doresti. FECIOARĂ Ai inţeles, în sfârşit, că trebuie să faci efort pentru a ţine pe cineva drag lânga tine. Si nu ar trebui să fie greu. Astăzi poţi fi şi tandru şi înţelept, iar norocul iţi surâde din plin. Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de nepopulară printre colegii de picnic. Probabil că îi pui să strângă gunoiul făcut. O realizare notabilă în a doua jumătate a perioadei. Nu te lăsa copleşit de rutina, căută să te distrezi şi în alte locuri decât cele obişnuite, să legai noi prietenii. Ar fi bine sa analizezi cu atentie propunerile care ti se fac in aceasta perioadă, veştile pe care le auzi, pentru ca stelele arata ca in viitor iti pot aduce satisfactii profesionale si sociale. Atenţie la regimul alimentar şi la drumurile prin oraş. BALANŢĂ Eşti câştigator pentru ceva, ceva mic, sau ceva mare. Eforurile din ultimul timp încep să se vadă. Poti merge la pic-nic cu brânză nouă, ceapă verde şi pelin pentru sănătate şi noroc. Prima parte a zilei pare indicată pentru scurte călătorii – la un picnic? Pe total ziua de 1 mai nu îţi este favorabilă pentru luarea unor decizii importante. Insă, ai o ocazie care poate să-ţi schimbe viaţa în mai bine – distracţia întotdeauna a schimbat viaţa în bine! Totuşi, nu exagera cu mâncatul şi băutul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinta catre surmenaj si depresie. Relatiile cu persoanele nascute in semne de aer si foc sunt armonioase, dar nu sunt prea grozave cu cei nascuti in semne de apa si pamant. SCORPION În casa ta, în familia ta, ai mai multe petreceri. Dacă nu ai cumparat cadouri, ca de obicei, azi trebuie să faci o excepţie: cumpără flori, şampanie şi dulcuri şi mici nimicuri lucioase! Ziua de astăzi, 1 mai, îţi conferă energie şi succes. Cu Marte şi Jupiter bine aspectate poţi sa ai succes în tot ceea ce ţine de structuri mari. Configuratia planetelor iti indica un posibil dar de bani, dar dupa cum bine se ştie "noroc la bani inseamna nenoroc in dragoste" ! Ultima parte a zilei este nefavorabilă mai ales pentru nativele din zodie, care trebuie să lase cochetăria deoparte şi să se îmbrace pe măsură, serile sunt încă reci şi iarba udă! SĂGETĂTOR Azi te hotăraşti sa trăieşti bine! De mâine o vei lua de la capăt, ai un plan, ai un scop, astrele incep să se uite mai atent la tine. Indrăzneşte! Poate pleci la picnic cu brânză şi pelin? Este timpul replierii : “retragerea la timp pregăteşte victoria viitoare”, spune înţeleptul chinez. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri sentimentale. Mare atenţie la incidente sau accidente, sub cerul liber sau pe şosea. Se pare ca, şi Venus este destul de clara in aceasta privinta, primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta si diplomaţie. Trebuie sa zambesti si sa-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile industriale. CAPRICORN Perioada ta de odihnă se continuă, te refaci pentru eforul pe care îl anticipezi. Azi ai o zi vesela, cu multă lume în jur, te relaxezi şi faci planuri. Cineva te urmareşte cu multă atenţie. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Prima parte a zilei îţi aduce recunoaşterea seriozităţii şi a muncii susţinute. Zodia Taurului, in general şi astăzi în special, este o perioadă bună pentru un bilanţ serios şi începutul unor noi proiecte personale. Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Anumite aspecte benefice ale stelelor fixe fac sa creasca increderea in fortele proprii, asa ca poţi sa-ţi impui propriul punct de vedere! Dupa cum spune inteleptul, la un prieten trebuie sa gasesti aprobarea faptelor tale, dar si un sfat adevarat, un pahar de apa si o carte buna! Pentru Capricornii seniori: atenţie la un vechi, sau mai nou reumatism, trezit de scaderea de presiune si de vremea capricioasă. La pic-nic, neapărat! VĂRSĂTOR Este posibil să pleci la drum, sau să-ţi pregăteşti o plecare. Vezi cum te îmbraci şi ce iei cu tine, sănătatea ta pare uşor fragila. Atenţie, faci eforturi prea mari pentru vremea asta! Încercaţi, în această zi de 1 mai, să termini acţiunile sau lucrurile neterminate, acasă în camera proprie. Invenţiile sau inovaţiile, atît de dragi nativilor zodiei, nu sunt întotdeuna recomandate, mai ales cînd este vorba de sentimente şi trăiri. Foloseşte imaginaţia în scopuri lucrative, nu pentru a găsi motivaţii şi explicaţii. Zodia ta este in continuare aspectata complex, asa ca poti sa ai tupeul sa afirmi sus si tare ca te simti formidabil si ca viitorul iti surade. Ceea ce nu este foarte departe de adevăr, aşa că distrează-te, dansează, dă curs sărbătorii. PEŞTI Te zbaţi să înţelegi ce se întamplă şi ai frustrari, ba chiar migrene. Ziua îţi aduce multe răspunsuri, posibile petreceri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! Acestă zi din Zodia Taurului este o perioadă bună pentru nativii din Peşti. Realizări şi cîştiguri. Nu trebuie să te nemulţumescă că nu ai realizat mai mult - “drumul de o mie de leghe începe cu un pas” spune înţeleptul. O nouă dragoste sau o nouă pasiune, poate un nou hobby? Evită să te implici în orice activitate legată de autorităţi. Dar poţi să te uiţi la focurile de artificii! Nu te baga ca musca in lapte, inutil si neinvitat peste problemele altora, nu uita : „câinele moare de drum lung si prostul de grija altuia!” Atenţie la sănătate, la vreme şi mai ales fii atent cu ce te încalţi.