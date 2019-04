A XXII-a editie a FIAR are loc la Sinaia. Ti-ai rezervat locul?

15:00

Oriunde in lume, dar mai ales in tarile bogate, femeile traiesc mai mult decat barbatii, iar un raport recent al Organizatiei Mondiale a Sanatatii explica de ce. Astfel, in multe circumstante, barbatii acceseaza servicii medicale mai rar decat femeile. Totodata, decesele provocate de accidentele rutiere sau de boli tratabile sau care pot fi prevenite sunt mai frecvente in randul barbatilor. La nivelul sperantei de viata, deficitul e, per ansamblu, de 18,1 ani intre tarile bogate si cele sarace.