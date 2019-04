(foto) SUV-ul AURUS Komendant apare peste câteva săptămâni. Primele imagini

16:00

Episodul 3 al sezonului 8 din serialul „Game of thrones” a obținut al 3-lea cel mai scăzut rating de până acum pe site-ul specializat Rotten Tomatoes. Astfel, episodul „The Long Night” are 78% rating pe Rotten Tomatoes, ceea ce este un scor mic pentru Game of Thrones, dacă ținem cont de faptul că sezonul 1 a avut o medie de 94% pe episod.