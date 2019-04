Înţelegere amiabilă în cazul accidentelor minore

20:50

Anastasia abia îşi mai aminteşte prima oară când a întrat într-o sală de dans, atât era de mică. Cert este că această formă incomparabilă de exprimare artistică a cucerit-o, iar acum nu îşi mai vede viaţa fără dans. „De la grădiniţă am început să dansez şi am înţeles ritmul şi mi-a plăcut şi am continuat deja de 8 ani. Dansul practic a devenit o parte din viaţa mea şi dacă aş lăsa dansul, nu ştiu, m-aş simţi diferit”, a menţionat dansatoarea, Anastasia Şargarovschi. Deşi mulţi tineri spun că au...