FISC avertizează! Care este termenul limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit

14:30

Halima Aden makes history as the first model to wear a hijab and burkini for Sports Illustrated Swimsuit: https://t.co/8WFD4hHmiH. pic.twitter.com/OsBthnjoLY — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 29 апреля 2019 г. „Sunt atât de multe femei musulmane care simt că nu se potrivesc cu standardele uzuale ale societății privind frumusețea. Vreau doar ca ele să știe că […]