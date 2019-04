Oficial, Vladimir Zelensky este noul președinte al Ucrainei. Anunțul făcut de CEC

18:10

Pe 5 mai se împlineşte un an de la izbucnirea conflictului de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, Călăraşi. Conflictul a apărut după ce câţiva enoriaşi, susţinuţi de Mitropolia Moldovei, au spart uşile şi au ocupat abuziv biserica în semn de protest față de decizia parohului Florin Marin şi a majorităţii enoriaşilor din sat, privind trecerea locaşului sub oblăduirea Mitropoliei Basarabiei. Timp de un an, reprezentanţii celor două mitropolii, preoţi care propagă iertarea şi concilierea, nu au găsit timp, forţe şi înţelepciune să rezolve conflictul pe cale amiabilă, scrie jurnal.md.