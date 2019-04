Fără lumină! Lista adreselor din Chișinău și din țară care vor fi deconectate de la energie electrică în această săptămână

20:15

Episodul trei din al optulea sezon Game of Thrones, numit „The Long Night”, a promis o bătălie epică. Fanii serialului au asistat, într-adevăr, la o luptă intensă, în urma căreia multe personaje au murit. Nu recomandăm acest articol celor care nu au reușit să vadă episodul până la această oră, întrucât mai jos vom lista personajele care au supraviețuit și cele care nu au supraviețuit marei bătălii. Articolul Lista tuturor personajelor care au murit și care au supraviețuit în Battle of Winterfell din Game of Thrones apare prima dată în #diez.