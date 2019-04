Biserica din Italia în care basarabenii se adună în noaptea de Înviere în costume tradiționale românești

18:00

Din două rele, mai bine alegi răul mai mic. Aceasta pare să fie concluzia lui Traian Băsescu, fostul președinte al României, care a declarat la Chișinău că blocul ACUM al Maiei Sandu și al lui Andrei Năstase ar trebui să formeze guvernul cu PSRM al lui Igor Dodon. „Dacă discutăm de ACUM, te uiți [&hellip The post Traian Băsescu ar face alianță cu socialiștii appeared first on InfoPrut.