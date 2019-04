O valiză care conținea cadavrul unei femei a fost depistat în Cipru// VIDEO

03:00

Aproximativ 300 de profesioniste din sectorul IT au participat la prima ediție a evenimentului „Tech Women Summit" – primul summit în domeniul ICT dedicat în exclusivitate fetelor și femeilor. Reuniunea a adus în prim plan noutățile din domeniu, discursuri captivante, abordări inovatoare și oportunități interesante pentru dezvoltarea în carieră. „Tech Women Summit" a fost organizat […]