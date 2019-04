Expoziţie de lucrări, efectuate de elevii şcolilor din raionul Soroca

18:50

„Icoana are cred că peste 100 de ani, de la naşterea mea o am şi până azi, am 74 de ani. -Cum aţi păstrat-o în Siberia? -Ascunsă era, o scoteau numai noaptea. Bunica şi mama o scoteau noaptea se aşezau în genunchi băteau mătănii, făceau cruce şi ziceau „Tată-l nostru, Împărate ceresc”, asta ţin minte, se rugau la Dumnezeu să supravieţuim, să ne întoarcem acasă, se rugau şi eu de atunci am învăţat rugăciunile”, a declarat deportata Elena Ceban. Credinţa, spune Elena Ceban i-a salvat viaţa şi fami...