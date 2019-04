Distrugerea naturii reprezintă o amenințare pentru omenire la fel de mare ca încălzirea climei

13:00

Pâinea prăjită a fost doar începutul. Oriunde te uiţi, există produse care promit să îţi economisească timpul, de la orez ce fierbe în două minute până la monstruozitatea reprezentată de pastele cu gătire rapidă. Toate discuţiile despre timp sunt de asemenea un instrument inteligent de marketing, pentru că ne pot convinge că nu are nici un rost să găteşti ceva care durează mai mult de 20 de minute - chiar dacă aceleaşi 20 de minute nu se simt deloc când navigăm pentru cumpărături on-line sau dacă jucăm Candy Crush pe telefon, scrie Descoperă. Când spunem că nu avem timp să gătim vorbim despre valori culturale şi modul în care societatea ne dictează comportamentul. În Republica Irlanda, legea permite copiilor din şcoală să aibă o pauză de 30 de minute în cursul zilei. Aceasta este teoria, oricum. În practică, mulţi copii din învăţământul primar termină prânzul în doar 10 minute, în picioare, pe terenul de joacă. Există însă ceva paradoxal, în percepţia colectivă că avem prea puţin timp să mâncăm în mod corespunzător. Prin măsuri obiective absolute, majoritatea dintre locuitorii ţărilor bogate au mult mai mult timp liber în medie decât lucrătorii cu o sută de ani în urmă: aproape 1.000 de ore pe an, de fapt. În 1900, americanul mediu lucra 2.700 de ore pe an. Până în 2015, americanul mediu a lucrat doar 1.790 de ore pe an şi, probabil, avea o bucătărie care conţinea gadgeturi de economisire a timpului pe care strămoşii săi nici nu le puteau visa. În comparaţie cu mulţi dintre lucrătorii din trecut, lucrătorul mediu în ziua de azi are p grămadă de timp. Cu excepţia, se pare, celui pentru masă. Mulţi dintre oameni sunt prinşi în rutine în care mâncatul bine pare aproape imposibil. Totuşi, acest lucru se datorează parţial faptului că trăim într-o lume care pune un mare accent pe timp decât pe mâncare. Orele de masă Începând cu 1998 până în 2006, cercetătorii din Europa au adunat date privind utilizarea timpului pentru 15 ţări diferite. Multe mii de persoane (peste 20.000 de persoane din Italia, aproape 4.000 în Suedia) au fost rugate să ţină jurnale în care să înregistreze modul în care îşi petreceau zilele. Datele au fost apoi compilate într-o serie de tabele care arată modul în care orele zilei au fost distribuite în diferite ţări europene. Toată lumea poate să doarmă şi să mănânce şi să muncească şi să se odihnească, dar oameni diferiţi fac aceste activităţi în moduri diferite. La 4 dimineaţa aproape toată Europa este adormită (sau încearcă să doarmă). De la 8 dimineaţă la 6 după amiază există doar timp pentru muncă sau studiu. Consumul de alimente este un caz special pe aceste grafice de utilizare a timpului. În graficele pentru Franţa, Spania, Bulgaria şi Italia, orele petrecute în timpul mesei apar a fi vârfuri distincte de timp. Această parte a graficului se ridică dramatic de la ora 12:00 la ora 14:00 în Franţa şi Italia şi de la 13:30 la 16:00 în Spania. Există un al doilea mare vârf la cină, de la 19:00 la 21:00 în Franţa şi de la 21:00 la 23:00 în Spania. Dar în alte locuri, acest vechi ritm a fost deja distrus. În Regatul Unit, Polonia, Slovenia, Suedia şi Norvegia timpul pentru masă nu mai apare, iar graficul este mai degrabă o panglică continuă pe tot parcursul zilei. În Polonia sau Suedia, orele pentru masă pot fi oricând între 16:00 şi 20:00. În timp, obiceiurile s-au mai schimbat, şi chiar şi în Spania şi Italia timpul pentru masă a devenit ceva mai scurt şi mai puţin important. După recesiunea din 2008, multe companii din Spania au redus pauza de prânz tradiţională de două ore la o oră. În Franţa, odată un bastion al meselor lente, muncitorii parizieni au început să consume salate ambalate sau panini din snack-baruri. Pierderea timpului de masă are consecinţe. Un studiu clasic efectuat de Michael Marmot şi colegii săi la începutul anilor 1970 a constatat că bărbaţii americani de origine japoneză sunt mai predispuşi la boli de inimă atunci când au adoptat obiceiul american de a mânca în grabă. Marmot a constatat că dieta în sine nu poate explica de ce atât de mulţi bărbaţi japonezi au murit din cauza bolilor de inimă în SUA, comparativ cu omologii lor din Japonia. Urmările la nivelul sănătăţii Cercetătorii au descoperit că atunci când bărbaţii americani de origine japoneză au devenit mai puţin japonezi din punct de vedere cultural, au de cinci ori mai multe şanse de a suferi de boli cardiace coronariene. Studiile efectuate pe bărbaţi americani în jurul aceleeaşi perioade au constatat că ratele de boli cardiace au fost cele mai ridicate printre cei cu un nivel ridicat de individualism, nerăbdare şi un sentiment puternic de nevoie de timp, valori promovate puternic de societatea americană. Când nu ne lăsăm niciodată timp să ne oprim, să stăm şi să digerăm, spunnem în fond că hrana nu contează prea mult. Lipsa timpului are, de asemenea, un impact direct asupra alegerii noastre alimentare (popularitatea globală uriaşă a sandvişurilor fiind un exemplu). Un studiu al şcolilor din Ţara Galilor a constatat că alocarea chiar şi a câteva minute suplimentare pentru prânz a făcut o diferenţă faţă de ceea ce copiii au ales la mesele şcolare. Cu cât pauza de prânz este mai scurtă, cu atât este mai probabil ca ei să mănânce cartofi prăjiţi şi cu atât mai puţin probabil să mănânce legume. Marea ironie a credinţei colective că ne lipseşte timpul pentru mese potrivite este că nimic nu te face să te simţi la fel de bogat în timp ca o masă bună, mai ales dacă ai parteneri. Cercetarea cu privire la modul în care trăim timpul sugerează că, de fapt, ne simţim mai puţin îngrijoraţi atunci când ne oprim o perioadă şi gătim cina pentru cineva drag. Chiar şi în graba vieţii moderne, există încă momente în care timpul pare să devină elastic şi expansiv. Majoritatea acestor momente sunt alocate alimentelor. E o seară de vară. Cireşele pe care le-aţi cumpărat sunt mari şi le mâncaţi leneş, până când gura vă devine roşie. Există o carafă de ceai de mentă proaspătă şi împărţi cu ceilalţi ultima felie de tort de migdale. Este ca şi cum cineva ţi-ar oferi o scuză pentru a înceta să numeri minutele şi de fapt să le trăieşti.