(video) Cum comentează tinerele în etate din Moldova ultimul sezon din Game of Thrones

15:45

Un tânăr din Moldova pasionat de modelare în 3D, cât și de serialul Game of Thrones, ajutat de un prieten a creat drept omagiu un bust pentru Night King, înainte de The Battle for Winterfell. Articolul (foto) În semn de tribut, un tânăr din Moldova a creat un bust a lui Night King de pus pe Aleea Clasicilor apare prima dată în #diez.