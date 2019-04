Un moldovean a furat o sticlă de tequila pentru a o face cadou unui prieten. A fost condamnat la închisoare

03:00

PE SCURT Republica Moldova planifică să deschidă birouri comercial-economice în 10 țări strategice pentru țara noastră. Sunt în proces de pregătire a pachetului de documente privind instituirea birourilor comercial-economice în țări de interes economic pentru Republica Moldova, printre care: SUA (New York), Marea Britanie (Londra), Japonia (Tokyo), Regional BeNeLux (Belgia, Olanda, Luxemburg), China (Shanghai), Franța […]