(video) Interpreta rusă Valeria va cânta la Chișinău și Bălți de 9 Mai, la invitația lui Igor Dodon

01:00

Președintele a venit cu un mesaj cu ocazia sfintei sărbători de Paști. ”Tradițional, și în acest an, am mers împreună cu familia, la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului”, din Chișinău pentru a prelua Focul Haric, care a fost adus în țara noastră al 17-lea an consecutiv”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.