CURS VALUTAR: Ce se întâmplă cu leul moldovenesc şi cât costă un euro, astăzi, 29 aprilie

16:50

Tradiţiile prind viaţă în satul Ciutuleşti, raionul Floreşti, acolo unde familia Untură aprinde, an de an rugul de Paşte. Ritualul din noaptea Învierii, cunoscut sub numele de "Denii" semnifică purificarea şi alungarea spiritelor rele. Citește mai departe...