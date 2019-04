Deniile la Floreşti: Ritualul din noaptea Învierii care simbolizează alungarea spiritelor rele

Membrii familiei Untură din satul Ciutuleşti, raionul Floreşti, an de an aprind rugul de Paşte. Ritualul din noaptea Învierii, cunoscut sub numele de „Denii” simbolizează alungarea spiritelor rele. Pe rug nu sunt arse anvelope, cum o fac unii, dar resturile ce rămân în gospodarie după curățenia de primăvară. În familia Untură, tradiţia Deniilor este păstrată […] Post-ul Deniile la Floreşti: Ritualul din noaptea Învierii care simbolizează alungarea spiritelor rele apare prima dată în CANAL 2.

