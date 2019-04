Paştele - sărbătoare de familie

„Tradiţiile le păstrăm de la părinţi. Ce am văzut la părinţi, aceea ne străduim să facem şi noi. Desigur că atunci erau alte vremuri, alte posibilităţi. Acum aşa, cum putem noi, ne străduim să facem, cozonaci, întotdeauna mielul prăjit nu a lipsit de pe masa noastră şi de toate câte un pic”, spune Efimia Colun, gospodina casei. „Seara, soţia mi-a pregătit coşuleţul, şi la ora 22:00 am plecat la biserică, unde am asistat la slujbă şi am adus Lumina Sfântă în casa unde locuim”, afirmă Leonid Colun...

