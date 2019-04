Ce efecte ar putea avea alegerile anticipate

03:00

PE SCURT Un kilogram de substanțe psihotrope, semințe de cânepă și un aparat pentru consumul de droguri au fost depistate pe teritoriul fostei fabrici de conserve din Lipcani. Captura a fost ridicată de polițiștii de frontieră, în urma informației operative precum că pe teritoriul fostei fabricii își dau întâlnire tineri care se ocupă cu ilegalități. […] The post Mai mulți tineri, observați pe teritoriul fostei fabrici de conserve din Lipcani. Ce au constatat polițiștii de frontieră appeared first on Moldova.org.