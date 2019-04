În Moldova vor fi deschise 36 de secţii de votare pentru europarlamentare

15:40

La ediţia din toamna anului 2018, precum şi la cele anterioare, numărul participanţilor rămâne constant. Zece artişti plastici, plus maestru Liviu Nedelcu, organizatorul Simpozionului Lepşa. A fost gândit ca un spaţiu al dialogului, schimbului de experienţă. „Experimentul se face în atelier şi am zis că artiştii care se întâlnesc la Lepşa trebuie să comunice, să stabilească proiecte comune. Am hotărât împreună Tudor Zbârnea să aducem şi artişti de la Chişinău, cred c-a fost o idee fericită, pen...