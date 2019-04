Situația la frontieră: ce încălcări au fost înregistrate

10:00

PE SCURT Curtea Constituțională a decis astăzi că Parlamentul poate modifica sistemul electoral în intervale de timp mai mici decât o legislatură completă. Noul sistem însă nu poate fi implementat în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, ci numai în cadrul unor alegeri parlamentare ordinare, cu condiția ca modificarea să aibă loc cu cel puțin un an […]