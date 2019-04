Restricții noi în capitală. Care sunt străzile unde parcarea este interzisă

03:00

PE SCURT Primăria municipiului Chișinău a anunțat că construiește un ascensor pentru persoanele care se deplasează în scaun rulant. Costul proiectului este de 1, 8 milioane de lei, iar lucrările urmează a fi finalizate la toamnă. Liftul va avea dimensiuni mai mari față de unul obișnuit, pentru a facilita accesul oamenilor în scaun rulant, împreună […] The post Primăria Chișinău construiește un ascensor. Acesta va fi destinat persoanelor care se deplasează în scaun rulant appeared first on Moldova.org.