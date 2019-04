PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud: Sărbătoarea Învierii Domnului să fie prilej de afirmare a valorilor credinței și a spiritualității noastre ortodoxe strămoșești

17:20

Luxemburghezii știu adevărul istoric. În acest sfârșit de săptămână, echipa de rugby a Republicii Moldova a întâlnit echipa de rugby a Luxemburgului. Organizatorii au difuzat ca imn național al oaspeților din stânga Prutului imnul României, „Deșteaptă-te, române!". „Iată că demersurile noastre de unificare a rugbyului românesc cu cel moldovenesc, nu rămân fără ecou ", a comentat