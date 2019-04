Peste patru mii de poliţişti şi carabinieri vor asigura odinea publică de sărbători

14:10

„Comemorăm oamenii care au decedat şi nu sunt printre noi. Acest lucru nu trebuie să îl uite nimeni, a fost o istorie, trebuie să o cunoască tineretul, însă mulţi nu o cunosc. 26 aprilie 1986 a intrat în istorie ca o zi de doliu mondial, acolo s-au jertfit viaţa cei care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl. Ne-a luat cu maşinile, ne-au urcat şi am plecat tocmai în Odessa. Când am ajuns lângă Odessa şi am văzut că ne îmbracă în haine militare atunci am înţeles unde pl...