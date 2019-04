Un grup de elevi de la Școala de tip internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților, din orașul Bender, au mers în vizită la Președinție

12:20

Tradiția spune că în fiecare an, în Vinerea Mare, se trece pe sub masă, o dată sau de trei ori. Acest gest simbolizează faptul că și noi, muritorii, participăm la suferința și moartea lui Iisus, coborând alături de el în mormânt și înviind alături de el. De aceea, această coborâre și ridicare din groapă morții se face în chip simbolic, prin trecerea pe sub masa aflată în mijlocul bisericii, pe care stă întins trupul mort al lui Iisus Hristos, întipărit pe Sfântul Epitaf....