Cum va arăta viitorul iPhone (VIDEO)

Cu destul timp inaintea lansarii oficiale, iata ca vedem o noua demonstratie a modului in care urmeaza sa arate viitorul model de smartpgone pregatit de catre compania americana pentru clientii sai.Mai exact, in clipul video de mai jos puteti vedea un iPhone 11 creat in baza unor schite preluate de la parteneri ai companiei Apple, ele fiind folosite pentru a crea prototipurile care sunt testat

