Kievul explică motivele demiterii ambasadorului Ucrainei în Republica Moldova

16:10

„Astăzi, în Joia Mare din Săptămîna Patimilor, am înmînat cheile de la propria locuință doamnei Olesea Vasilciuc din orașul Fălești care crește de una singură 7 copii. Pînă în prezent familia Vasilciuc a locuit la bunici, într-un apartament cu 2 odăi, în total fiind 11 persoane. Împreună cu Prima Doamnă am decis ca din partea Fundației de Binefacere „Din Suflet” să le oferim o casă spațioasă cu condiții bune de trai precum și electrocasnicele necesare. Totodată, cu prilejul sfintelor sărbători de Paște am dăruit copiilor cadouri și produse pentru masa de sărbătoare”, a scris Dodon.